Два российских вратаря вошли в число звёзд игрового дня в НХЛ

Российские голкиперы Александр Георгиев из «Колорадо Эвеланш» и Илья Сорокин из «Нью-Йорк Айлендерс» вошли в число трёх звёзд дня в Национальной хоккейной лиге, сообщает пресс-служба НХЛ.

Александр Георгиев стал второй звездой игрового дня. Голкипер «Эвеланш» оформил шат-аут, отразив все 25 бросков. Кроме того, Георгиев отбил три броска в послематчевой серии буллитов.



Илья Сорокин стал третьей звездой игрового дня. Вратарь «Айлендерс» записал на свой счёт «сухарь», отразив 46 бросков. Сорокин также однажды спас команду в серии буллитов, однако это не помогло клубу. «Айлендерс» потерпели поражение в послематчевой серии.



Первой звездой игрового дня дня признали форварда «Сент-Луис Блюз» Джордана Кайру. Нападающий «блюзменов» в матче с «Ванкувер Кэнакс» оформил хет-трик, к которому прибавил результативную передачу.