Два российских вратаря вошли в число звёзд игрового дня в НХЛ

Российские голкиперы Александр Георгиев из «Колорадо Эвеланш» и Илья Сорокин из «Нью-Йорк Айлендерс» вошли в число трёх звёзд дня в Национальной хоккейной лиге, сообщает пресс-служба НХЛ.
Александр Георгиев стал второй звездой игрового дня. Голкипер «Эвеланш» оформил шат-аут, отразив все 25 бросков. Кроме того, Георгиев отбил три броска в послематчевой серии буллитов.
Илья Сорокин стал третьей звездой игрового дня. Вратарь «Айлендерс» записал на свой счёт «сухарь», отразив 46 бросков. Сорокин также однажды спас команду в серии буллитов, однако это не помогло клубу. «Айлендерс» потерпели поражение в послематчевой серии.
Первой звездой игрового дня дня признали форварда «Сент-Луис Блюз» Джордана Кайру. Нападающий «блюзменов» в матче с «Ванкувер Кэнакс» оформил хет-трик, к которому прибавил результативную передачу.
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