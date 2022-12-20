Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Два российских вратаря вошли в число звёзд игрового дня в НХЛ

Два российских вратаря вошли в число звёзд игрового дня в НХЛ
Комментарии

Российские голкиперы Александр Георгиев из «Колорадо Эвеланш» и Илья Сорокин из «Нью-Йорк Айлендерс» вошли в число трёх звёзд дня в Национальной хоккейной лиге, сообщает пресс-служба НХЛ.

Александр Георгиев стал второй звездой игрового дня. Голкипер «Эвеланш» оформил шат-аут, отразив все 25 бросков. Кроме того, Георгиев отбил три броска в послематчевой серии буллитов.

Илья Сорокин стал третьей звездой игрового дня. Вратарь «Айлендерс» записал на свой счёт «сухарь», отразив 46 бросков. Сорокин также однажды спас команду в серии буллитов, однако это не помогло клубу. «Айлендерс» потерпели поражение в послематчевой серии.

Первой звездой игрового дня дня признали форварда «Сент-Луис Блюз» Джордана Кайру. Нападающий «блюзменов» в матче с «Ванкувер Кэнакс» оформил хет-трик, к которому прибавил результативную передачу.

Новость по теме
Сорокин — на 2-м месте в истории НХЛ по сейвам в невыигранном матче без пропущенных голов
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022