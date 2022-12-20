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Агент Шумакова: к «Трактору» никаких претензий нет, варианты продолжения карьеры есть

Агент Шумакова: к «Трактору» никаких претензий нет, варианты продолжения карьеры есть
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Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Сергея Шумакова, рассказал о расторжении контракта игрока с «Трактором».

«С «Трактором» мы пришли к обоюдному решению, что так будет лучше.

Ему не дали возможности проявить себя? Мы пришли за одним, но, к сожалению, этого не получили. Однако это было наше решение ждать «Трактор», поэтому обвинять некого. Никаких претензий нет. Как получилось, так получилось. Будем двигаться дальше. Есть другие варианты продолжения карьеры, сейчас принимаем решение», — приводит слова Бабаева «РБ Спорт».

Напомним, сегодня стало известно, что Сергей Шумаков покинул «Трактор» по соглашению сторон.

За челябинский клуб Шумаков сыграл в 18 встречах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил две шайбы и отдал две результативные передачи.

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