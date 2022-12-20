Вратарь системы «Ак Барса»: даже близко не думал, что клуб будет так лихорадить в сезоне

Голкипер клуба ВХЛ «Барс» Владимир Мосин прокомментировал игру «Ак Барса» в текущем сезоне и рассказал о предсезонке с казанским клубом.

«Самое удивительное, что проблемы в «Ак Барсе» начались, когда меня перевели в ВХЛ. Даже шутки в клубе были наподобие: «Верните Мосина в команду, потому что он оказался талисманчиком команды» (смеётся). Когда я проходил предсезонку со взрослой командой, даже близко не мог подумать, что «Ак Барс» будет так лихорадить в этом сезоне. Уверен, что ситуация, которая сейчас происходит в «Ак Барсе», эмоционально бьёт по каждому хоккеисту. Все мы игроки по факту одной большой команды, просто играем в разных лигах. Каждый хоккеист понимает, что карьера не бесконечная. Дай бог, тебе удастся сезонов 15–16 полноценных за всю жизнь провести. Поэтому у игрока априори нет желания выступать специально плохо. Всё-таки от неудачного выступления портится статистика, ну и на зарплате в будущих контрактах отражается. Поэтому любой неудачно проведённый матч – это серьёзный повод для хоккеиста заняться самоанализом.

Предсезонка с «Ак Барсом»? Впечатления космические, конечно. Порой во время тренировок не осознаёшь, что выступаешь за «Ак Барс», а потом придёшь в отель и просто обалдеваешь от того факта, что тренируешься с лучшими хоккеистами страны. Невероятный опыт, конечно. Многие хоккеисты впечатлили на тренировках. Например, Лямкин. При своём росте и весе он очень техничный защитник. Меня это всегда удивляло, а когда вживую увидел его игру на тренировках, удивился ещё сильнее. Когда стоял в воротах на предсезонке, гордился, что ловлю шайбы от таких мастеров, как Шипачёв, Радулов», — цитирует Мосина «ТИ-Спорт».

21-летний голкипер в текущем сезоне ВХЛ сыграл за «Барс» пять матчей с процентом отражённых бросков 93,3 и коэффициентом надёжности 2,21.