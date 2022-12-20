Гимаев: «Авангарду» нужен второй вратарь — это прокол ещё летней трансферной политики

Хоккейный эксперт Сергей Гимаев рассказал про ситуацию с вратарями в «Авангарде» и оценил недавний переход Богдана Киселевича в омский клуб.
«Перед дедлайном «Авангард» постарается заполучить вратаря. Хотя Василий Демченко сейчас просто великолепно выглядит. Ситуация, в которой у вратаря нет особенной конкуренции, влияет на всех по-разному. В случае с Василием она сказалась хорошо, он показывает свою лучшую игру за всю карьеру в Континентальной хоккейной лиге. Однако с одним вратарём идти в плей-офф опасно, это огромный риск. К тому же ещё и в регулярном чемпионате достаточно много матчей предстоит сыграть, а от спадов никто не застрахован. «Авангарду» нужен второй сильный вратарь. Но где его взять? Из команд, идущих внизу турнирной таблицы? Но ведь сейчас все бьются за попадание в плей-офф, кроме «Сочи», а в «Сочи» особенно нет вратарей, чтобы с ними южане могли расстаться. Омичи с начала сезона занимаются поисками, но пока ничего дельного у них не получается. Это прокол ещё летней трансферной политики.
Тем не менее «Авангард» думает не только о вратарях. Например, клуб укрепил глубину состава перед плей-офф и приобрёл Богдана Киселевича. В последнее время он как-то остановился в развитии в ЦСКА, но в «Авангарде» он сможет перезагрузить карьеру, выйти на свой прежний уровень», — написал Гимаев в статье на сайте КХЛ.
Напомним, ранее генеральный директор «Амура» прокомментировал слухи о переходе голкипера хабаровчан Евгения Аликина в омский клуб.
- 20 декабря 2022
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