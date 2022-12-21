«Оттава» планирует продлить контракт с Артёмом Зубом

«Оттава Сенаторз» начинает переговоры о продлении контракта с российским защитником Артёмом Зубом. Об этом сообщил канадский журналист Крис Джонстон.



Отмечается, что, поскольку идёт процесс продажи клуба, это не является необходимой и лёгкой сделкой. Ранее сообщалось, что канадский актёр Райан Рейнольдс заинтересован в приобретении клуба. Сам Рейнольдс также хочет, чтобы «Оттава» оставалась в городе.

В текущем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги Зуб провёл за «Оттаву» 14 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал две результативные передачи.



«Оттава» в 31 матче регулярного сезона одержала 14 побед при 17 поражениях и с 30 набранными очками занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции.