«Оттава» планирует продлить контракт с Артёмом Зубом
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«Оттава Сенаторз» начинает переговоры о продлении контракта с российским защитником Артёмом Зубом. Об этом сообщил канадский журналист Крис Джонстон.
Отмечается, что, поскольку идёт процесс продажи клуба, это не является необходимой и лёгкой сделкой. Ранее сообщалось, что канадский актёр Райан Рейнольдс заинтересован в приобретении клуба. Сам Рейнольдс также хочет, чтобы «Оттава» оставалась в городе.
В текущем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги Зуб провёл за «Оттаву» 14 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал две результативные передачи.
«Оттава» в 31 матче регулярного сезона одержала 14 побед при 17 поражениях и с 30 набранными очками занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
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