Стали известны подробности контракта вратаря Мельничука с «Авангардом»

Хоккейный клуб «Авангард» в официальном телеграм-канале объявил о подписании соглашения с 24-летним вратарём Алексеем Мельничуком.
Отмечается, что контракт носит двусторонний характер. Срок соглашения — до конца сезона-2022/2023.
Напомним, сегодня, 21 декабря, Мельничука вернули в «Сочи» из аренды в «Тракторе». После этого сочинский клуб расторг соглашение с вратарём.
Мельничук перешёл в «Трактор» 21 октября на правах аренды и провёл за челябинский клуб четыре матча, в которых пропустил 10 шайб с процентом отражённых бросков 75%. В трёх играх голкипер был заменён в ходе встречи. Всего в КХЛ Алексей провёл 44 матча с процентом отражённых бросков 91,4%.
Отметим, что Мельничук в прошлом сезоне сменил систему «Сан-Хосе Шаркс» на «Тампа-Бэй Лайтнинг». На его счету шесть матчей в ECHL за «Орландо Солар Беарз». Кроме того, он провёл 31 встречу в АХЛ за «Сан-Хосе Барракуда». В сезоне-2021/2022 Мельничук принял участие в трёх матчах за «Сан-Хосе» в НХЛ, в двух из которых выходил в старте. Он отразил 86,4% бросков, пропуская в среднем 5,05 шайбы за матч.
- 21 декабря 2022
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