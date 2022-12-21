В «Авангарде» объяснили заключение контракта с вратарём Мельничуком

Генеральный менеджер «Авангарда» Рашид Хабибулин высказался о заключении контракта с 24-летним вратарём Алексеем Мельничуком.



«Мы искали усиление на позицию вратаря, поскольку Станислав Галимов получил травму в ходе сезона. Когда на рынке появился Алексей Мельничук, мы посоветовались с тренерским штабом и после рекомендаций Михаила Кравца, который работал с этим вратарём, решили подписать контракт. Алексей хорошо провёл прошлый сезон, играл уверенно. Да, в нынешнем сезоне не всё было гладко, но верю, что он сможет помочь команде. Сейчас нужно забыть все прошлые неудачи и спокойно работать: опыт Сергея Звягина и всего нашего тренерского штаба поможет Мельничуку адаптироваться. Время до плей-офф ещё есть, так что не сомневаюсь, что к решающей стадии чемпионата Алексей подойдёт в хорошей готовности», — приводит слова Хабибулина официальный телеграм-канал омичей.

Напомним, сегодня, 21 декабря, «Трактор» объявил о завершении арендного соглашения с Мельничуком. Вратарь вернулся в «Сочи». После этого сочинский клуб расторг контракт с 24-летним голкипером. Затем «Авангард» объявил о подписании соглашения с Мельничуком.