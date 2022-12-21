ХК ЦСКА принёс соболезнования в связи с гибелью 17-летней футболистки ЖФК ЦСКА
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Хоккейный клуб ЦСКА в официальном телеграм-канале принёс соболезнования в связи с уходом из жизни вратаря молодёжной футбольной команды ЖФК ЦСКА Виктории Виноградовой.
«19 декабря на 18-м году жизни скоропостижно скончалась Виктория Виноградова, вратарь молодёжной команды ЖФК ЦСКА.
Хоккейный клуб ЦСКА выражает свои искренние соболезнования родным и близким Виктории, её партнёрам по команде. Скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении.
Напомним, сегодня, 21 декабря, стало известно, что 17-летняя девушка ушла из жизни. Трагедия произошла во время отпуска ещё 19 декабря. Позже появилась информация, согласно которой Виноградова вместе со своей подругой отравилась неизвестным веществом. Её подругу смогли спасти.
Новость по темеУшла из жизни футболистка ЦСКА. Ей было 17 лет
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