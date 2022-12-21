ХК ЦСКА принёс соболезнования в связи с гибелью 17-летней футболистки ЖФК ЦСКА

Хоккейный клуб ЦСКА в официальном телеграм-канале принёс соболезнования в связи с уходом из жизни вратаря молодёжной футбольной команды ЖФК ЦСКА Виктории Виноградовой.

«19 декабря на 18-м году жизни скоропостижно скончалась Виктория Виноградова, вратарь молодёжной команды ЖФК ЦСКА.



Хоккейный клуб ЦСКА выражает свои искренние соболезнования родным и близким Виктории, её партнёрам по команде. Скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 21 декабря, стало известно, что 17-летняя девушка ушла из жизни. Трагедия произошла во время отпуска ещё 19 декабря. Позже появилась информация, согласно которой Виноградова вместе со своей подругой отравилась неизвестным веществом. Её подругу смогли спасти.