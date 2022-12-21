Жамнов: продолжаю работу в сборной России, про отставку разговора не было
Поделиться
Главный тренер сборной России Алексей Жамнов прокомментировал слухи о возможном уходе из национальной команды после неудачного выступления на Кубке Первого канала. Сборная крупно обыграла Казахстан со счётом 6:2, но уступила Беларуси в серии буллитов — 4:5. Из-за этого национальная команда России заняла лишь второе место на турнире. Победу одержала сборная Беларуси.
«Экспертный совет прошёл, я отчитался за турнир. По Кубку Первого канала поставили неудовлетворительно. Думаю, ФХР сейчас всё озвучит, я сказал им свои доводы. Работу я продолжаю, пока всё как было», — сказал Жамнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Отметим, что под руководством Жамнова сборная России завоевала серебро ОИ-2022.
Комментарии
- 21 декабря 2022
-
19:22
-
19:16
-
19:07
-
19:02
-
18:59
-
18:47
-
18:25
-
18:19
-
18:06
-
17:47
-
17:13
-
16:57
-
16:35
-
16:22
-
16:00
-
15:48
-
15:12
-
15:01
-
14:49
-
14:31
-
13:54
-
13:15
-
12:49
-
12:37
-
12:32
-
11:57
-
11:33
-
11:21
-
11:02
-
10:29
-
10:11
-
09:52
-
09:12
-
09:01
-
09:00
Партнерский контент