Жамнов: продолжаю работу в сборной России, про отставку разговора не было

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов прокомментировал слухи о возможном уходе из национальной команды после неудачного выступления на Кубке Первого канала. Сборная крупно обыграла Казахстан со счётом 6:2, но уступила Беларуси в серии буллитов — 4:5. Из-за этого национальная команда России заняла лишь второе место на турнире. Победу одержала сборная Беларуси.

«Экспертный совет прошёл, я отчитался за турнир. По Кубку Первого канала поставили неудовлетворительно. Думаю, ФХР сейчас всё озвучит, я сказал им свои доводы. Работу я продолжаю, пока всё как было», — сказал Жамнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Отметим, что под руководством Жамнова сборная России завоевала серебро ОИ-2022.