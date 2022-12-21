«Из одной игры делать выводы…» Сушинский — о проигрыше Россией Кубка Первого канала

Бывший игрок сборной России Максим Сушинский прокомментировал итоги Кубка Первого канала.
«Жамнову поставили оценку «неудовлетворительно» за Кубок Первого Канала? Я не могу комментировать — не видел ни одной игры, даже не знаю, что произошло. А что, мы умудрились кому-то проиграть? Беларуси? А, да? Бывает, но из одной игры делать выводы…
Нужен ли вообще сборной тренер, учитывая, что она не играет на крупных международных турнирах? Честно говоря, вопрос не в этом — играет она или не играет. Тренер всегда нужен, во-первых. А во-вторых, понятно, что нам негде играть и все уже ждут этого окончания. Все смотрели финал чемпионата мира по футболу, весь мир смотрел, когда играли две лучшие команды. Хотелось бы, чтобы хоккей тоже смотрел весь мир. Там у нас шансов больше играть, поэтому будет интереснее», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.
Напомним, по итогам Кубка Первого канала состоялся экспертный совет. Алексей Жамнов рассказал «Чемпионату», что «отчитался за турнир» и получил оценку «неудовлетворительно».
- 21 декабря 2022
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