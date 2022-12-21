Козлов рассказал о состоянии травмированных игроков «Салавата» Хо-Сэнга и Мёрфи

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после крупного поражения в матче с «Амуром» рассказал о состоянии травмированных Джоша Хо-Сэнга и Райана Мёрфи.

«Все увидели сегодня Хо-Сэнга на «Уфа-Арене». Есть ли новая информация по его восстановлению? Джош ещё совсем не близко. Когда он поможет, определённых чисел я сам не знаю. Райан Мёрфи? Как минимум ещё несколько недель. Почему опять поменяли Андрея Кареева? Сегодня игра у него не пошла, нужно было поменять», — сказал Козлов на пресс-конференции.

Напомним, в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Салават Юлаев» принимал хабаровский «Амур». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:1 (1:0, 3:1, 1:0).