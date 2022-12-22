Голкипер «Коламбуса» Тарасов: извлекаю уроки из каждой игры

Российский голкипер Даниил Тарасов высказался о своих выступлениях за «Коламбус Блю Джекетс».
«Это очень важно. Конечно, для меня намного лучше, когда я играю, потому что я пропустил полгода. С каждой игрой я чувствую себя всё лучше. Я извлекаю много уроков из каждой игры. Это важно для моего дальнейшего развития. Я стараюсь больше думать о том, что происходит в игре, как я могу реагировать на разные ситуации на льду.
Скорость игры? Здесь много молодых игроков, так что у них есть нужная скорость и я должен быть к этому готов. Нужно быть терпеливым и сосредоточенным на протяжении всех 60 игровых минут. Я просто пытаюсь сосредоточиться на игре. Неважно, с кем вы играете и против кого. Нужно просто делать свою работу», — приводит слова Даниила Тарасова официальный сайт НХЛ.
Тарасов в текущем сезоне сыграл за «Коламбус» 11 матчей, в которых одержал две победы с 91,3% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,13.
Уроженец Новокузнецка был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги в 2017 году «Коламбусом» в третьем раунде под общим 86-м номером.
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