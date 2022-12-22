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СКА набирал очки в 22 домашних матчах подряд — это рекорд клуба

СКА набирал очки в 22 домашних матчах подряд — это рекорд клуба
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Петербургский СКА установил клубный рекорд по количеству домашних матчей с набранными очками подряд со старта сезона. Армейцы не проигрывали в основное время в Ледовом дворце на протяжении 22 матчей — серия прервалась лишь 21 декабря в матче с ЦСКА (1:2).

Предыдущее достижение СКА составляло 18 игр с набранными баллами и было установлено в сезоне-2016/2017, по итогам которого красно-синие стали обладателями Кубка Гагарина. Наименее успешный старт армейцы показали в сезоне-2012/2013 — это единственный случай, когда петербуржцы уступили в первой же домашней игре.

В текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ СКА провёл 43 игры, в которых набрал 71 очко. Санкт-петербургский клуб занимает первое место в общей таблице КХЛ.

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