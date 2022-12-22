Ткачук учинил потасовку в конце матча с «Дэвилз», чтобы отомстить Хиширу за травму Баркова

В Санрайзе (США) на стадионе «Эй-Эл-Эй Лайв-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:2.
За 40 секунд до конца матча шайбу в пустые ворота забросил Томаш Татар. Сразу после гола нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук решил отомстить форварду «Нью-Джерси» Нико Хиширу за то, что тот нанёс травму звёздному хоккеисту «пантер» Александру Баркову в недавней очной встрече. Ткачук вцепился в Хишира и пытался заставить его сбросить перчатки. Однако сразу двое судей повисли на Ткачуке и не дали ему развязать полноценную драку. По итогам массовой потасовки сразу несколько хоккеистов обеих команд получили дисциплинарные штрафы.
Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на Youtube-канале компании Sportsnet.
Отметим, что «Нью-Джерси» вырвал победу в матче, забросив три безответные шайбы в третьем периоде.
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