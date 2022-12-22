Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Динамо Мн. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Новиков: на оценку Жамнова повлиял гениальный финал чемпионата мира по футболу

Новиков: на оценку Жамнова повлиял гениальный финал чемпионата мира по футболу
Комментарии

Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал итоги тренерского совета ФХР, который за выступление сборной России на Кубке Первого канала поставил главному тренеру Алексею Жамнову оценку «неудовлетворительно».

«Во-первых, считаю правильным то, что тренерский совет прошёл, что называется, по свежим следам и не стал ничего замыливать. Во-вторых, у сборной России на домашнем турнире в Москве всегда была и всегда будет только одна цель — первое место. Естественно, поражение от белорусов всех огорчило — и болельщиков, и специалистов. Отсюда, скажем так, эмоции — и жёсткая оценка. Для меня очевидно то, что это был единственный турнир сборной России в этом сезоне. В такой ситуации нужно было не мудрить и выигрывать его — здесь и сейчас. Тем более что белорусы и казахстанцы при всём к ним уважении — не самые сложные соперники.

Вообще я вам скажу, что на неудовлетворительную оценку Жамнова повлиял как раз футбольный чемпионат мира. Финал турнира в Катаре получился просто гениальным. На фоне блестящей победы Аргентины Кубок Первого канала, как бы мы ни любили хоккей, просто потерялся. Спасти его могла бы разве что эффектная победа сборной России в решающем матче в Москве, но, увы, она не состоялась. Из-за этого в эмоциональном плане поражение сборной России было воспринято с досадой — особенно на фоне победы мирового футбола.

Что дальше? Нужно верить в наш хоккей и идти в него с горящими глазами. Других рецептов у меня нет», — цитирует Новикова Russia-Hockey.ru.

Напомним, Россия уступила сборной Беларуси по буллитам 4:5 в решающем матче за Кубок Первого канала. Тренерский штаб сборной во главе с Алексеем Жамновым подвергся критике за неоптимальный состав, выбранный на турнир и на решающий матч в частности.

У сборной России по хоккею будет новый тренер? Кажется, Жамнову не простили фиаско на КПК У сборной России по хоккею будет новый тренер? Кажется, Жамнову не простили фиаско на КПК
Новость по теме
Майоров рассказал об ошибках главного тренера сборной России на Кубке Первого канала
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022