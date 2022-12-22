Сборная России по хоккею может сыграть на турнире в Казахстане

Генеральный директор Казахстанской федерации хоккея Глеб Каратаев сообщил, что существует предварительная договорённость об участии сборной России в хоккейном турнире на территории Казахстана.

«Есть предварительная договорённость о проведении подобного турнира в апреле в Казахстане. Турнир должен стать этапом подготовки нашей команды к чемпионату мира», — цитирует Каратаева ТАСС.

Чемпионат мира пройдёт с 12 по 28 мая в Риге и финском Тампере. Сборная Казахстана сыграет в группе В с командами Канады, Чехии, Латвии, Норвегии, Словакии, Словении и Швейцарии.

На недавнем турнире Кубка Первого канала сборная России обыграла Казахстан со счётом 6:2, однако уступила сборной Беларуси в решающем матче со счётом 4:5 по буллитам.