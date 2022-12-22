Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал лучший гол в своей карьере. В январе 2006 года форвард «столичных» поразил ворота «Финикс Койотс» после того, как, совершив сольный проход, потерял равновесие, но уже лёжа извернулся и пробросил шайбу мимо вратаря.
«Забавно — никто не думал, что это будет Тот-Самый-Гол. Мы вернулись из поездки, и мне пришлось пойти в студию ESPN и всё объяснить. Я думал: они что, хотят поговорить об этом голе? Не знал тогда, что он станет таким известным — и предположить не мог. Но сейчас, когда я смотрю на этот гол, понимаю, что это был особенный момент», — приводит слова Овечкина The Athletic.
Отметим, что НХЛ признала этот гол лучшим в карьере россиянина. В 2020 году ряд авторитетных СМИ Северной Америки назвал эту шайбу лучшей в истории НХЛ.
Сам Овечкин составил свой топ-10 лучших голов в карьере и прокомментировал каждый из них. Прочитать его мнение и посмотреть шайбы можно в нашем материале:
- 22 декабря 2022
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