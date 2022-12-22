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Форвард «Автомобилиста» Макеев выведен из списка травмированных, летом он перенёс операцию

Форвард «Автомобилиста» Макеев выведен из списка травмированных, летом он перенёс операцию
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Нападающий «Автомобилиста» Алексей Макеев выведен из списка травмированных, сообщает пресс-служба КХЛ.

Отмечается, что 31-летний форвард отправлен в клуб ВХЛ «Горняк-УГМК» для набора игровой формы. Согласно регламенту, срок пребывания хоккеиста в команде ВХЛ не может превышать 21 день.

Напомним, перед текущим сезоном, в начале августа 2022 года Макеев был прооперирован в Германии после разрыва передней крестообразной связки колена.

В прошедшем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги нападающий принял участие в 34 встречах, забросив 11 шайб и отдав 12 голевых передач при показателе полезности «+10».

В общей сложности на его счету 528 матчей в КХЛ, он набрал 266 (128+138) очков при общей полезности «+5».

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