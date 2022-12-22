Р. Ротенберг: в СКА умный подход к тренировкам: не баллоны, а правильные упражнения

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о системе работы в питерском клубе.
«Вопрос в том, как команда подготовлена к сезону. Мы провели два месяца очень тяжёлой работы. Правильной работы, с головой. И этот фундамент сейчас нам даёт возможность вытаскивать матчи. Во время сезона мы поддерживаем форму, и очень много тренируемся; просто умный подход к тренировкам: не баллоны, не бега бестолковые, а правильные упражнения, подобранные именно под нашу тактику. Понятно, что хоккей — это игра. Но без работы, без дисциплины, невозможно выиграть ничего», — цитирует Ротенберга сайт Континентальной хоккейной лиги.
За 43 матча в текущем регулярном сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ армейца набрали 71 очко и возглавляют турнирную таблицу Западной конференции.
- 22 декабря 2022
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