Муранов после гола выбросил клюшку на трибуны и получил удаление до конца матча

В Москве завершился единственный матч игрового дня в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Динамо» принимало на своём льду одноклубников из Минска. Победу со счётом 2:0 одержали хозяева.
В конце третьего периода шайбу в пустые ворота отправил нападающий москвичей Иван Муранов. После гола 23-летний хоккеист выбросил свою клюшку на трибуны, за что получил удаление до конца матча.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
Муранов в текущем сезоне сыграл за бело-голубых 38 матчей, в которых набрал 11 (7+4) очков.
После победы москвичи набрали 53 очка и занимают пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче московское «Динамо» сыграет дома с «Трактором».
- 22 декабря 2022
-
22:00
-
21:49
-
21:43
-
21:37
-
21:21
-
21:08
-
21:00
-
20:55
-
20:26
-
20:20
-
19:45
-
19:34
-
19:11
-
19:00
-
18:41
-
18:32
-
18:07
-
18:00
-
17:43
-
17:29
-
17:11
-
17:00
-
16:50
-
16:50
-
16:35
-
16:30
-
16:23
-
16:10
-
16:01
-
15:41
-
15:38
-
15:09
-
14:39
-
14:10
-
13:37