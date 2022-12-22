Муранов после гола выбросил клюшку на трибуны и получил удаление до конца матча

В Москве завершился единственный матч игрового дня в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Динамо» принимало на своём льду одноклубников из Минска. Победу со счётом 2:0 одержали хозяева.

В конце третьего периода шайбу в пустые ворота отправил нападающий москвичей Иван Муранов. После гола 23-летний хоккеист выбросил свою клюшку на трибуны, за что получил удаление до конца матча.

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Муранов в текущем сезоне сыграл за бело-голубых 38 матчей, в которых набрал 11 (7+4) очков.

После победы москвичи набрали 53 очка и занимают пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче московское «Динамо» сыграет дома с «Трактором».