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«Быть №1 в любом зачёте – нечто особенное». Овечкин прокомментировал рекорд НХЛ по броскам

«Быть №1 в любом зачёте – нечто особенное». Овечкин прокомментировал рекорд НХЛ по броскам
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (3:2 ОТ) ответил на вопрос, как он относится к тому, что вышел на первое место в истории НХЛ по броскам в створ ворот.

Напомним, что в этой игре Овечкин нанёс шесть бросков по воротам соперника, но так и не смог забить гол. Тем не менее, россиянину удалось побить рекорд по количеству бросков в НХЛ за всю историю лиги. Теперь на счету Овечкина 6211 бросков за карьеру. Таким образом он превзошёл Рэя Бурка, у которого было 6209 бросков в створ за карьеру.

«Это довольно круто. Быть №1 в любом зачёте – это нечто особенное. Я принимаю это», — приводит слова Овечкина журналист Тарик Эль-Башир.

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