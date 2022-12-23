Комментатор NBC: Овечкин как слон в посудной лавке, его не сдвинуть с пятачка

Комментатор NBC Sports Washington Крэйг Лафлин после победы «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (3:2 ОТ) прокомментировал новое достижение капитана столичной команды Александра Овечкина.

«Отличная выездная победа против отличной команды «Оттавы». Смотрю на количество бросков и как он их сегодня наносил. Он весь матч был там, где бьют, его постоянно опекали, но он – как слон в посудной лавке. Когда Ови устраивается на пятачке, откуда он нанёс много бросков, его невозможно подвинуть», — сказал Лафлин в эфире NBC Sports.

Напомним, что в этой игре Овечкин нанёс шесть бросков по воротам соперника, но так и не смог забить гол. Тем не менее, россиянину удалось побить рекорд по количеству бросков в НХЛ за всю историю лиги. Теперь на счету Овечкина 6211 бросков за карьеру. Таким образом он превзошёл Рэя Бурка, у которого было 6209 бросков в створ за карьеру.