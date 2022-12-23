Голкипер «Оттавы» прокомментировал тот факт, что помешал Овечкину забить исторический гол

Голкипер «Оттавы Сенаторз» Кэм Тальбо после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» прокомментировал тот факт, что ему удалось не пропустить от капитана столичной команды Александра Овечкина, который продолжает преследование Горди Хоу в рейтинге лучших снайперов НХЛ. Сегодня россиянин мог забить исторический 801-й гол в карьере и выйти на второе место, догнав Хоу.
«Я бы лучше пропустил один гол и победил, чем не пропустил и проиграл», — философски заметил Тальбо, чьи слова приводит журналист Брюс Гарриоч.
Напомним, в этой игре Овечкин нанёс шесть бросков по воротам соперника, но так и не смог забить гол. Тем не менее россиянину удалось побить рекорд по количеству бросков в НХЛ за всю историю лиги. Теперь на счету Овечкина 6211 бросков за карьеру. Таким образом он превзошёл Рэя Бурка, у которого было 6209 бросков в створ за карьеру.
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