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Главный тренер «Сан-Хосе»: Карлссон — лучший защитник в лиге, надеюсь, наберёт 100 очков

Главный тренер «Сан-Хосе»: Карлссон — лучший защитник в лиге, надеюсь, наберёт 100 очков
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Главный тренер «Сан-Хосе» Дэвид Куинн остался в восторге от игры шведского защитника «акул» Эрика Карлссона в матче с «Миннесотой» (5:2). 32-летний игрок обороны забросил шайбу и отдал три результативные передачи.

«Он лучший защитник в лиге и один из лучших игроков НХЛ. Он особенный, Эрик как будто играет в видеоигру. Невероятно наблюдать за его игрой, надеюсь, он наберёт 100 очков в текущем сезоне», — цитирует Куинна журналист Кори Мэсисак в своей соцсети.

Всего на счету шведа 46 (13+33) очков за 35 игр текущего сезона. Лишь двое защитников в истории НХЛ с 1975 года набирали больше очков за первые 35 игр чемпионата. Всего в НХЛ на счету Карлссона 873 матча, в которых 32-летний защитник набрал 706 (166+540) очков.

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