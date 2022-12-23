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В «Сочи» прокомментировали информацию о попадании вратаря Бердина в ДТП

В «Сочи» прокомментировали информацию о попадании вратаря Бердина в ДТП
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В «Сочи» прокомментировали информацию о том, что голкипер команды Михаил Бердин попал в дорожно-транспортное происшествие.

«Для предотвращения появления недостоверной информации о ДТП с участием автомобиля вратаря Михаила Бердина ХК «Сочи» сообщает подробности.

Утром по дороге на тренировку при повороте ко дворцу спорта «Большой» автомобиль Михаила Бердина занесло на скользком покрытии (брусчатка), и по касательной машина зацепила отбойник, ограждающий трассу «Формула-1». Никаких повреждений голкипер «Сочи» не получил, он участвовал в запланированной тренировке», — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале клуба.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, согласно которой Бердин попал в серьёзное ДТП, в результате которого автомобиль хоккеиста не подлежал восстановлению. Позже были обнародованы сведения о том, что у машины оказался помят бок или бампер.

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