Реакция Овечкина на 801-й гол в НХЛ. Видео

В эти минуты на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Виннипег Джетс». На момент написания новости в матче идёт второй перерыв, «Вашингтон» впереди после второго периода со счётом 2:0.
Счёт в матче открыл российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Он забил свой 801-й гол в Национальной хоккейной лиге. Напомним, по этому показателю Овечкин догнал легендарного канадского хоккеиста Горди Хоу. Предлагаем посмотреть, как россиянин отпраздновал исторический гол.
Капитан «Вашингтона» отличился на 19-й минуте встречи с передачи канадского нападающего Дилана Строума. Вторую шайбу хозяев на 33-й минуте забросил американский форвард Сонни Милано. Его ассистентами выступили Конор Шири и Александр Овечкин.
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