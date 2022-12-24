Овечкин на русском обратился к семье после исторического дубля

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал исторический дубль в ворота «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Благодаря этим голам форвард догнал и обошёл великого Горди Хоу по количеству шайб в истории НХЛ.
«Это звучит здорово. Круто сделать это дома, на глазах семьи, фанатов. Потрясающее чувство.
Знаю, что моя семья гордится мной, фанаты тоже.
Мамочка, папочка, Настя, Серёжа, Илюша, Мишаня, я вас очень сильно люблю (сказал на русском. — Прим. „Чемпионата“). Сейчас я на русском сказал, что люблю свою семью.
Спасибо! Счастливого рождества!» — сказал Овечкин после встречи.
Напомним, на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Виннипег Джетс». Игра завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
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