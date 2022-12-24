Spittin' Chiclets об исторической шайбе Овечкина: величайший гол в пустые ворота в истории

Известный подкаст Spittin' Chiclets на официальной странице в «Твиттере» прокомментировал выход 37-летнего нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на второе место в истории Национальной хоккейной лиги по количеству голов. Российский форвард оформил дубль, благодаря которому обошёл Горди Хоу (802 против 801). Второй гол Овечкин забил в пустые ворота.
«802!!! Величайший гол в пустые ворота в истории. Ови вышел на единоличное второе место по количеству голов в НХЛ», — говорится в сообщении.
Напомним, на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Виннипег Джетс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
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