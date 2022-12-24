Овечкин сократил отставание от Гретцки по количеству голов в пустые ворота до двух шайб

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил две шайбы и отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс». Второй гол 37-летний капитан «столичных» забил в пустые ворота.

Как отмечает журналист Том Гулитти на своей странице в «Твиттере», для российского нападающего эта шайба стала 54-й, заброшенной в пустые ворота. По этому показателю Овечкин занимает второе место в истории НХЛ. Россиянин сократил отставание от Уэйна Гретцки до двух голов (56).

Напомним, на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Виннипег Джетс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.