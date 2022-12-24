Кузнецов о передаче Овечкину: если бы я сам забил, половина мира была бы очень зла на меня

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал своё решение отдать передачу соотечественнику Александру Овечкину на гол в пустые ворота в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс». Капитан «столичных», войдя в зону, отдал шайбу Кузнецову, однако тот вернул её 37-летнему хоккеисту. Овечкин забил в пустые ворота и благодаря этому обошёл Горди Хоу по количеству голов в истории НХЛ (802 против 801).

«Вероятно, я почувствовал бы себя плохо, если бы забил так, и половина мира, вероятно, была бы очень зла на меня. Вы знаете, у меня действительно много ненавистников… дело репутации», — приводит слова Кузнецова журналистка Саманта Пелл на своей странице в «Твиттере».