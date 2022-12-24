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Реакция жены и детей Овечкина на исторический гол хоккеиста. Видео

Реакция жены и детей Овечкина на исторический гол хоккеиста. Видео
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Жена нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Анастасия Шубская и их сыновья, Илья и Сергей, отреагировали на исторический гол хоккеиста. Во встрече регулярного чемпионата НХЛ 37-летний форвард забросил 801-ю и 802-ю шайбы в карьере. Благодаря этому Овечкин поднялся на единоличную вторую позицию в списке лучших снайперов в истории лиги, обойдя легендарного хоккеиста Горди Хоу.

ВИДЕО

Напомним, на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Виннипег Джетс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1. Овечкин забросил две шайбы и отдал результативную передачу.

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