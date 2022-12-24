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Овечкин высказался в раздевалке после исторического дубля, позволившего обойти Хоу

Овечкин высказался в раздевалке после исторического дубля, позволившего обойти Хоу
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На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Виннипег Джетс». Игра закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

Благодаря дублю в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс» капитан «столичных» Александр Овечкин довёл количество своих голов в лиге до 802 и обогнал Горди Хоу и вышел на единоличное второе место в истории НХЛ по количеству голов. Россиянин сказал пламенную речь в раздевалке, в которой поблагодарил партнёров по команде за помощь в достижении этого исторического результата.

Отставание от лидирующего в списке снайперов НХЛ Уэйна Гретцки составляет 92 гола.

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