Овечкин высказался в раздевалке после исторического дубля, позволившего обойти Хоу

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Виннипег Джетс». Игра закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

Благодаря дублю в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс» капитан «столичных» Александр Овечкин довёл количество своих голов в лиге до 802 и обогнал Горди Хоу и вышел на единоличное второе место в истории НХЛ по количеству голов. Россиянин сказал пламенную речь в раздевалке, в которой поблагодарил партнёров по команде за помощь в достижении этого исторического результата.

Отставание от лидирующего в списке снайперов НХЛ Уэйна Гретцки составляет 92 гола.