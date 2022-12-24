Защитник «Виннипега»: все хоккеисты лиги ценят Овечкина, хоккей вырос благодаря ему

Защитник «Виннипега» Джош Моррисси поздравил российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина с 802-й шайбой в НХЛ, позволившей россиянину обойти Горди Хоу в списке снайперов лиги.

«Это большая величина, он обошёл Горди Хоу. Горди Хоу – легенда хоккея. Он практически на хоккейной горе Рашмор, и Ови только что его обошёл. Расстраивает, что я записал себе «минус» в графе полезности при его рекордном голе, но все игроки лиги ценят, что он значит для игры и как хоккей вырос благодаря ему», — цитирует защитника пресс-служба «Виннипега».

Александр Овечкин записал на свой счёт 801-ю и 802-ю шайбы в заокеанской карьере, обогнав в списке лучших снайперов НХЛ легендарного Горди Хоу, на счету которого 801 заброшенная шайба.