«Ребята знали, что так будет правильно». Боунесс — о реакции своей команды на гол Овечкина

Главный тренер «Виннипег Джетс» Рик Боунесс после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (1:4) ответил на вопрос о реакции своих хоккеистов, которые всем составом поздравили оформившего в их ворота дубль капитана столичной команды Александра Овечкина с выходом на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Российский нападающий достиг отметки в 802 гола в регулярных чемпионатах лиги и превзошёл достижение Горди Хоу (801).
«Ребята знали, что так будет правильно (поздравить Овечкина после игры). Это говорит о его стойкости и характере, о его рабочей этике. Он молодец, правда. Поздравляю его, он это заслужил», – заметил Боунесс.
Напомним, после сегодняшнего дубля Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ до 92 шайб.
- 24 декабря 2022
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