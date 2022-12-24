Сушинский: каждый хоккеист «Виннипега» поздравил Овечкина с рекордом — это величие

Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский рассказал, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин по праву является великим хоккеистом. Россиянин в матче с «Виннипегом» оформил дубль и обошёл Горди Хоу в списке снайперов за всю историю лиги. Овечкина прямо на льду с этим достижением поздравляли хоккеисты соперника.
«Обойти Хоу — это было делом времени. Я об этом всегда говорил. Ещё чуть-чуть осталось до заветного рекорда.
Каждый хоккеист «Виннипега» поздравил Овечкина с рекордом — это величие. Таких людей очень мало. Фактически нет. Есть с чем поздравить», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Напомним, отставание Овечкина от лидирующего Уэйна Гретцки в списке снайперов НХЛ составляет 92 шайбы. В прошедшем матче на счету россиянина также результативная передача. Недавно россиянин стал лидером по броскам в створ ворот за всю историю НХЛ.
- 24 декабря 2022
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