Кожевников — о втором месте Овечкина в списке снайперов НХЛ: сейчас возьмётся за Гретцки

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников не сомневается, что российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. Россиянин забросил две шайбы в матче с «Виннипегом» и обошёл Горди Хоу в списке снайперов за всю историю лиги. Теперь на счету Овечкина 802 шайбы в НХЛ. Отставание россиянина от лидирующего Уэйна Гретцки в списке снайперов НХЛ составляет 92 шайбы.

«Молодец и красавец. Идёт к главной цели. Сейчас возьмётся за Гретцки. Думаю, добьёт до рекорда, если у Александра не будет травм. Овечкин уже давно великий хоккеист», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В прошедшем матче с «Виннипегом» на счету Овечкина также результативная передача.