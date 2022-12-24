Кожевников — о втором месте Овечкина в списке снайперов НХЛ: сейчас возьмётся за Гретцки
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников не сомневается, что российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. Россиянин забросил две шайбы в матче с «Виннипегом» и обошёл Горди Хоу в списке снайперов за всю историю лиги. Теперь на счету Овечкина 802 шайбы в НХЛ. Отставание россиянина от лидирующего Уэйна Гретцки в списке снайперов НХЛ составляет 92 шайбы.
«Молодец и красавец. Идёт к главной цели. Сейчас возьмётся за Гретцки. Думаю, добьёт до рекорда, если у Александра не будет травм. Овечкин уже давно великий хоккеист», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
В прошедшем матче с «Виннипегом» на счету Овечкина также результативная передача.
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