Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Северсталь — Динамо Мн. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кожевников — о втором месте Овечкина в списке снайперов НХЛ: сейчас возьмётся за Гретцки

Кожевников — о втором месте Овечкина в списке снайперов НХЛ: сейчас возьмётся за Гретцки
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников не сомневается, что российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. Россиянин забросил две шайбы в матче с «Виннипегом» и обошёл Горди Хоу в списке снайперов за всю историю лиги. Теперь на счету Овечкина 802 шайбы в НХЛ. Отставание россиянина от лидирующего Уэйна Гретцки в списке снайперов НХЛ составляет 92 шайбы.

«Молодец и красавец. Идёт к главной цели. Сейчас возьмётся за Гретцки. Думаю, добьёт до рекорда, если у Александра не будет травм. Овечкин уже давно великий хоккеист», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В прошедшем матче с «Виннипегом» на счету Овечкина также результативная передача.

«Это просто чудо». Реакция команд НХЛ на исторический гол Овечкина «Это просто чудо». Реакция команд НХЛ на исторический гол Овечкина
Величие не передать словами! Овечкин заколотил дубль и стал вторым снайпером в истории НХЛ Величие не передать словами! Овечкин заколотил дубль и стал вторым снайпером в истории НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022