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Орлов — о преследовании Гретцки: все ждут падения рекорда, впереди у Овечкина длинный путь

Орлов — о преследовании Гретцки: все ждут падения рекорда, впереди у Овечкина длинный путь
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Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов рассказал, что основной целью для форварда Александра Овечкина является рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. В прошедшем матче с «Виннипегом» российский нападающий оформил дубль и превзошёл достижение Горди Хоу, забив свою 802-ю шайбу в НХЛ. Отставание от лидирующего Гретцки составляет 92 шайбы.

«Все ждут падения рекорда Гретцки, и это будет непросто. Все это знают, и он тоже знает. Это требует много работы, а иногда и удачи. Впереди длинный путь», — цитирует Орлова Washington Post.

Напомним, после сегодняшней исторической шайбы Овечкина пресс-служба НХЛ сделала видеоролик, в котором показала 802-е шайбы россиянина и Гретцки, позволившие им опередить Горди Хоу в списке снайперов НХЛ.

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