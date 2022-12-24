НХЛ сравнила голы Гретцки и Овечкина, которые позволили им побить достижение Горди Хоу

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Виннипег Джетс». Игра закончилась победой хозяев со счётом 4:1.



Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил две шайбы и опередил Горди Хоу в списке снайперов НХЛ за всю историю лиги. Теперь на счету россиянина 802 гола, отставание от лидирующего Уэйна Гретцки составляет 92 шайбы.

НХЛ сделала видео, в котором сравнила 802-е голы Овечкина и Гретцки, позволившие им обойти Хоу. Гретцки забил гол на 15-й минуте второго периода матча против «Ванкувер Кэнакс» (3:6) 23 марта 1994 года.

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Напомним, недавно Овечкин вышел на первое место по броскам в створ ворот за всю историю НХЛ.