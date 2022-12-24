Защитник Альмквист, покинувший «Трактор», продолжит карьеру в чемпионате Швейцарии

Как стало известно «Чемпионату», шведский защитник Адам Альмквист продолжит карьеру в чемпионате Швейцарии в одном из местных клубов. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны минского «Динамо». Напомним, недавно защитник расторг контракт с челябинским «Трактором» по инициативе клуба.

Шведский защитник в текущем сезоне принял участие в 25 матчах за челябинский клуб и отметился двумя очками — забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу. Показатель полезности 31-летнего игрока обороны составил «-2». Напомним, в начале сентября челябинский клуб объявил о подписании контракта с Альмквистом.



Всего в КХЛ на счету Альмквиста 182 матча и 64 набранных очка — он забросил 13 шайб и отдал 51 результативную передачу. Помимо «Трактора», шведский защитник выступал за минское «Динамо», владивостокский «Адмирал» и череповецкую «Северсталь».