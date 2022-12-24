Защитник Альмквист, покинувший «Трактор», продолжит карьеру в чемпионате Швейцарии

Как стало известно «Чемпионату», шведский защитник Адам Альмквист продолжит карьеру в чемпионате Швейцарии в одном из местных клубов. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны минского «Динамо». Напомним, недавно защитник расторг контракт с челябинским «Трактором» по инициативе клуба.
Шведский защитник в текущем сезоне принял участие в 25 матчах за челябинский клуб и отметился двумя очками — забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу. Показатель полезности 31-летнего игрока обороны составил «-2». Напомним, в начале сентября челябинский клуб объявил о подписании контракта с Альмквистом.
Всего в КХЛ на счету Альмквиста 182 матча и 64 набранных очка — он забросил 13 шайб и отдал 51 результативную передачу. Помимо «Трактора», шведский защитник выступал за минское «Динамо», владивостокский «Адмирал» и череповецкую «Северсталь».
- 24 декабря 2022
-
16:57
-
16:38
-
16:27
-
16:22
-
16:07
-
16:00
-
15:54
-
15:35
-
15:25
-
15:10
-
15:05
-
15:05
-
15:00
-
14:55
-
14:49
-
14:35
-
14:20
-
14:10
-
14:00
-
13:39
-
13:15
-
13:10
-
12:54
-
12:44
-
12:39
-
12:26
-
12:18
-
12:03
-
11:55
-
11:48
-
11:27
-
11:16
-
11:05
-
11:00
-
10:51