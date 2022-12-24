Гатиятулин: игра в меньшинстве отнимает много сил, которых «Трактору» не хватило

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин рассказал про поражение от московского «Динамо» (3:4 ОТ).
«Соперник – системная команда, хорошо играет в обороне. Здесь важно было не попадать на контратаки. В принципе получалось — местами создавали хорошие моменты, здорово двигались, отмечу нацеленность на ворота. Но допустили ошибки, чем соперник воспользовался. Также где-то нахватали ненужных удалений. Игра в меньшинстве отнимает много сил, которых в концовке где-то не хватило.
Мало матчей, которые проходят с полным преимуществом соперника. Инициатива чаще всего переходит от одной команды к другой. В такие моменты необходимо переждать, правильно сыграть, чтобы не пропустить контратаки. Не скажу, что нам помешали удаления, но они отнимают много сил, и это сказывается на принятии решений», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 24 декабря 2022
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