Миронов – о секрете своей игры в матчах с «Трактором»: дай бог, чтобы он оставался

Капитан московского «Динамо» Андрей Миронов прокомментировал победный матч с «Трактором» (4:3 ОТ), в котором 28-летний игрок оформил дубль.
«Понимали, что первый период вообще ужасно провели. Понятно, что тут все взрослые ребята и все это осознавали. В раздевалке поговорили. Надо было исправлять ситуацию, но всё равно сделали это не на 100%, но слава богу, что выиграли и добились положительного результата.
Понятно, что мы довольны результатом – забрали два очка. Но по игре есть неудовлетворительные моменты. Завтра соберёмся и разберём их, давайте оставим это в команде. Сейчас надо чуть-чуть порадоваться двум набранными очкам. Второй год подряд забил в овертайме «Трактору» в Москве? Не знаю, есть ли у меня секрет, но дай бог, чтобы он оставался.
Конечно, у нас останутся эмоции на матч с ЦСКА. Это московское дерби. Сейчас ребята отдохнут, ещё день есть, тем более что у нас сегодня была дневная игра, и будет достаточно времени на то, чтобы отдохнуть», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 24 декабря 2022
-
18:32
-
18:21
-
18:09
-
18:02
-
17:53
-
17:50
-
17:45
-
17:40
-
17:37
-
17:34
-
17:29
-
17:22
-
17:20
-
17:13
-
17:10
-
16:57
-
16:38
-
16:27
-
16:22
-
16:07
-
16:00
-
15:54
-
15:35
-
15:25
-
15:10
-
15:05
-
15:05
-
15:00
-
14:55
-
14:49
-
14:35
-
14:20
-
14:10
-
14:00
-
13:39