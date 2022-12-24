Миронов – о секрете своей игры в матчах с «Трактором»: дай бог, чтобы он оставался

Капитан московского «Динамо» Андрей Миронов прокомментировал победный матч с «Трактором» (4:3 ОТ), в котором 28-летний игрок оформил дубль.

«Понимали, что первый период вообще ужасно провели. Понятно, что тут все взрослые ребята и все это осознавали. В раздевалке поговорили. Надо было исправлять ситуацию, но всё равно сделали это не на 100%, но слава богу, что выиграли и добились положительного результата.

Понятно, что мы довольны результатом – забрали два очка. Но по игре есть неудовлетворительные моменты. Завтра соберёмся и разберём их, давайте оставим это в команде. Сейчас надо чуть-чуть порадоваться двум набранными очкам. Второй год подряд забил в овертайме «Трактору» в Москве? Не знаю, есть ли у меня секрет, но дай бог, чтобы он оставался.

Конечно, у нас останутся эмоции на матч с ЦСКА. Это московское дерби. Сейчас ребята отдохнут, ещё день есть, тем более что у нас сегодня была дневная игра, и будет достаточно времени на то, чтобы отдохнуть», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.