Спортивный директор ЦСКА: многие игроки ради перехода в клуб готовы на понижение зарплаты

Спортивный директор ЦСКА Денис Денисов рассказал о селекционной работе армейского клуба.
«Безусловно, сегодня непросто найти на рынке достойного кандидата на свободную позицию в команде, но, разговаривая с хоккеистами и приглашая их в хоккейный клуб ЦСКА, мы видим, что большинство хоккеистов горят желанием принять наше предложение. Тут работает нематериальная мотивация. Это действительно здорово, что легендарная история ЦСКА и сегодняшние успехи нашего клуба привлекают хороших игроков. Причём зачастую многие готовы пойти на понижение зарплаты ради продолжения карьеры в ЦСКА.
На экваторе турнира у многих клубов появляются проблемы, связанные с травмами игроков. Вот и у нас тяжелую травму получил Юртайкин, он выполнял определённую роль в команде. Было принято решение о приглашении в команду Брюквина.
В связи с уходом Богдана Киселевича мы понимали, что нам потребуется защитник такого же высокого класса. Ярош — габаритный защитник с очень хорошим катанием. После общения с ним я более чем уверен — он нам поможет», — приводит слова Денисова ТАСС.
После 41 игры ЦСКА набрал 57 очков и находится на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции.
- 24 декабря 2022
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