Овечкин: исторический момент. Кто знает, кто забьёт 800 голов в следующий раз?

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал выход на второе место в истории НХЛ по количеству голов.



«Это исторический момент. Кто знает, кто забьёт 800 голов в следующий раз? Надеюсь, кому-то это удастся. Мне очень повезло оставаться здоровым и забить столько голов.



Прежде всего хочу сказать спасибо всем своим товарищам по команде, с которыми я играю, а тренерам — за доверие, за возможность выходить на лёд в разных ситуациях. Без них я бы никогда не достиг этих рекордов и таких цифр», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.



Напомним, на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Виннипег Джетс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:1.