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Овечкин: исторический момент. Кто знает, кто забьёт 800 голов в следующий раз?

Овечкин: исторический момент. Кто знает, кто забьёт 800 голов в следующий раз?
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал выход на второе место в истории НХЛ по количеству голов.

«Это исторический момент. Кто знает, кто забьёт 800 голов в следующий раз? Надеюсь, кому-то это удастся. Мне очень повезло оставаться здоровым и забить столько голов.

Прежде всего хочу сказать спасибо всем своим товарищам по команде, с которыми я играю, а тренерам — за доверие, за возможность выходить на лёд в разных ситуациях. Без них я бы никогда не достиг этих рекордов и таких цифр», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Напомним, на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Виннипег Джетс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

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