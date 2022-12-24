Овечкин: исторический момент. Кто знает, кто забьёт 800 голов в следующий раз?

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал выход на второе место в истории НХЛ по количеству голов.
«Это исторический момент. Кто знает, кто забьёт 800 голов в следующий раз? Надеюсь, кому-то это удастся. Мне очень повезло оставаться здоровым и забить столько голов.
Прежде всего хочу сказать спасибо всем своим товарищам по команде, с которыми я играю, а тренерам — за доверие, за возможность выходить на лёд в разных ситуациях. Без них я бы никогда не достиг этих рекордов и таких цифр», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.
Напомним, на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Виннипег Джетс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:1.
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