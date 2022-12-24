«От любви до ненависти полшага». Тренер «Нефтехимика» — об игре форварда клуба Камара

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвёл итог встречи с «Торпедо» (1:2) и оценил игру нападающего клуба Энтони Камара.
«Торпедо» не просто так занимает сейчас четвёртое место на Западе. Команда быстрая, агрессивная, создали нам массу проблем. При этом мы с честью вышли из этой ситуации, вытащили матч в концовке основного времени, но, к сожалению, в овертайме упустили игрока и потеряли ещё одно очко. Ребята с желанием бились друг за друга, лавка кипела, в раздевалке было жарко. Что помешало забросить больше одной шайбы? Иван Кульбаков. Создавали стопроцентные голевые моменты, но не зря у голкипера «Торпедо» в этом сезоне такие высокие показатели. Нам сегодня было тяжело пробить его.
Энтони Камара сравнял счёт в конце матча, но героем надо быть до конца. От любви до ненависти полшага. Ему тяжело входить сегодня в игру после длительного перерыва, но он сыграл достойно. Конечно, этот пас в овертайме был абсолютно ненужный, так играть нельзя. Уверен, профессионал сделает выводы.
Андрей Тихомиров готовился к матчу с «Торпедо». Для него эта игра была знаковым событием – сыграть против родной команды в родном городе. Он сегодня показал свой высокий уровень, оставлял нас в игре. Большое количество блокированных бросков — это полпобеды. Кирилл Воробьёв, который сегодня блокировал семь бросков и дважды получал повреждения — наш лидер, он всегда отличался своими бойцовскими качествами. Но и у «Торпедо» сегодня 16 блокированных бросков – неплохой показатель. Сегодня были достойные соперники.
По потерянным очкам нам всего два балла до восьмого места. Хорошая плотность в таблице Восточной конференции. Если отрубить первые десять игр чемпионата, то мы бы плотно сидели в первой четвёрке. К сожалению, старт сезона нам до сих пор аукается. Тяжело подняться со дна, но всё будет нормально», — приводит слова Леонтьева сайт КХЛ.
26 декабря «Нефтехимик» отправится в гости к минскому «Динамо».
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