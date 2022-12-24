Гришин рассказал об игре защитников «Спартака» Чудинова и Емелина

Главный тренер «Спартака» Игорь Гришин после поражения от СКА (2:4) оценил игру защитников клуба Максима Чудинова и Алексея Емелина.
«Как оценю игру Чудинова? Мы очень довольны Максимом, он здорово влился в коллектив и уже сейчас стал лидером. Он бьётся за команду, болеет за неё. Мы довольны, что Чудинов в наших рядах.
Как влился Алексей Емелин? Алексей тоже шикарно влился. Это всего вторая его игра в нашей команде, но такое ощущение, что он с нами уже месяц.
Какие качества Емелина в первую очередь оценивали при его подписании? Это большой мастер с очень большим опытом. Если человек сыграл больше 500 матчей в НХЛ, это уже о чём-то говорит. Плюс у него есть три кубка Гагарина. Для него важна не скорость бега, а скорость принятия решений. Алексей прекрасно влился, как будто сразу с нами и был, сразу понял, что я хочу от команды. А со второго периода своего первого матча стал играть на том уровне, который нас полностью устраивает», — приводит слова Гришина официальный сайт СКА.
Напомним, Емелин перешёл в стан красно-белых из минского «Динамо», в котором провёл 38 матчей и набрал девять голевых передач при показателе полезности «-13».
Чудинов пополнил состав «Спартака», перейдя из казанского «Ак Барса».
- 24 декабря 2022
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