Нападающий «Торпедо» Михеев высказался о своём первом голе в сезоне

Нападающий нижегородского «Торпедо» Артём Михеев прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (2:1 ОТ) и высказался о своём первом голе в сезоне. Михеев забросил первую шайбу в матче.

«Была тяжёлая, вязкая игра. Здорово сыграли вратари обеих команд. Кульба (Кульбаков. — Прим. «Чемпионата») подтащил и Тихий (Тихомиров. — Прим. «Чемпионата») всё ловил. Создавали много моментов, хорошие были скорости. Здорово удалось забить, Коля (Коваленко. — Прим. «Чемпионата») всех обыграл, мне отдал передачу, и осталось только попасть в цель. Плохо, что не дотерпели, и соперник перевёл игру в овертайм, но зато удалось забрать свои два очка. Андрей Тихомиров прекрасно знает, как мы играем и как мы бросаем, в свою очередь и мы тоже его читаем, может поэтому сегодня было всем непросто», — приводит слова Михеева официальный сайт «Торпедо».