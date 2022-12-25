Давыдов: Гончар, находясь в Америке, лучше знает сборную Гондураса, чем белорусов

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов расстроен результатами Кубка Первого канала. Напомним, в решающем матче сборная России уступила сборной Беларуси 4:5 по буллитам. Также специалист считает, что тренер защитников национальной сборной Сергей Гончар не справился со своей работой, потому как не имеет должной практики.

«Переживаю из-за поражения сборной России на московском турнире. Ладно бы был проигран какой-то промежуточный матч, так нет — решающий! Причём на единственном для нас турнире в году, при заполненных домашних трибунах. Мне стыдно!

Согласен ли с решением тренерского совета ФХР? Так тут даже не о чем спорить — только двойка! Сейчас многие критикуют наших тренеров, но я ещё до старта турнира предупреждал, что, например, Сергей Гончар ещё не готов отвечать за оборону на уровне сборной. К сожалению, оказался прав — семь пропущенных шайб за два матча, проиграли как раз обороной. Для меня как защитника, это даже не двойка, а кол. Не увидел у защитников настроя, ребята вышли просто покататься. Их не раз обыгрывали «один в один», они проваливались, отсюда пять шайб белорусов. А ведь в своё время великий Анатолий Владимирович Тарасов говорил защитникам: «Проигрываешь нападающему «один в один» — заканчивай с хоккеем!» Для Тарасова это был приговор…

За всё отвечает главный тренер. С симпатией отношусь к Лёше Жамнову, как и к Серёже Гончару, они наша, «динамовская» косточка, но истина мне дороже. Многим было понятно, что тот же Гончар, находясь в Америке, лучше знает условную сборную Гондураса, чем казахстанцев и белорусов. Зачем Лёша Жамнов его, безработного, из Америки вытащил — загадка. Подвёл и себя, и болельщиков.

Сейчас в прессе читаю интервью Жамнова. Ничего конкретного пока не увидел, в основном общие слова. Но меня радует, что Лёша вроде бы находит для себя мотивацию. Перед турниром я говорил о том, что ему нужна клубная практика, в качестве примера называл как раз «Ак Барс». Если это не слухи, то рад, что процесс вроде бы пошёл, Хайдарыч (Зинэтула Билялетдинов. — Прим. «Чемпионата») в Казани его многому обучит. Тренер — это ежедневная работа и ежедневный стресс. Если глаза у тебя не горят, если вяловат, то в этой профессии делать нечего. Но не надо списывать и Гончара. Не понимаю, зачем он сидит в Америке без дела. Игровой опыт у Сергея огромный, надо возвращаться домой и учиться в КХЛ! Да, какие-то энхаэловские штучки нужно с собой взять, но у нас и хоккей другой, и уровень мастерства тоже. Засучите рукава и работайте дома!» — цитирует Давыдова Russia-Hockey.ru.

Гончар является обладателем Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз» в сезоне-2008/2009 в качестве игрока и в сезоне-2016/2017 в качестве тренера защитников клуба. Он является рекордсменом среди российских защитников в регулярных чемпионатах НХЛ по количеству игр (1301) и набранных очков — 811 (220+591).