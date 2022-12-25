Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК Сочи — Ак Барс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Доминик Гашек: с Патриком Руа мы почти не разговаривали

Доминик Гашек: с Патриком Руа мы почти не разговаривали
Комментарии

Легендарный чешский вратарь Доминик Гашек рассказал о бывших голкиперах клубов НХЛ — Патрике Руа, Мартине Бродо и Эде Белфоре.

«У меня нет их номеров телефонов, но иногда мы встречаемся по какому-то поводу, это приятно, нам всегда есть о чём поговорить. Я хорошо знаю Мартина Бродо, потому что мы часто встречались на различных мероприятиях. Эдди (Белфор) и я два года были в одной команде, конкуренция между нами была большая.

Но человеком, с которым мы почти никогда не разговаривали, был Патрик Руа. Мы мало встречались… Я не знаю, Руа, вероятно, был из тех людей, которые не дружили с другими вратарями», — приводит слова Гашека Sport.cz.

Доминик Гашек является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз» (2002, 2008) и олимпийским чемпионом — 1998 в Нагано.

Новость по теме
«Само письмо ничего не изменит». Гашек рассказал о цели своего послания в НХЛ, ATP и WTA
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022