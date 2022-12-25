Доминик Гашек: с Патриком Руа мы почти не разговаривали

Легендарный чешский вратарь Доминик Гашек рассказал о бывших голкиперах клубов НХЛ — Патрике Руа, Мартине Бродо и Эде Белфоре.

«У меня нет их номеров телефонов, но иногда мы встречаемся по какому-то поводу, это приятно, нам всегда есть о чём поговорить. Я хорошо знаю Мартина Бродо, потому что мы часто встречались на различных мероприятиях. Эдди (Белфор) и я два года были в одной команде, конкуренция между нами была большая.

Но человеком, с которым мы почти никогда не разговаривали, был Патрик Руа. Мы мало встречались… Я не знаю, Руа, вероятно, был из тех людей, которые не дружили с другими вратарями», — приводит слова Гашека Sport.cz.

Доминик Гашек является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз» (2002, 2008) и олимпийским чемпионом — 1998 в Нагано.