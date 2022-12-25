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«Мог попробовать что-то безумнее». Экс-вратарь «Финикса» объяснил лучший гол Овечкина

«Мог попробовать что-то безумнее». Экс-вратарь «Финикса» объяснил лучший гол Овечкина
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Бывший вратарь «Финикс Койотс» Брайан Буше высказался о лучшем голе в карьере российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. В январе 2006 года форвард «столичных» поразил ворота «койотов» после того, как, совершив сольный проход, потерял равновесие, но уже лёжа извернулся и пробросил шайбу мимо вратаря.

«Гол, который Алекс забил мне, был просто сенсацией. Гол, при котором ты не мог поверить, что для человека вообще возможно так развернуться. Он бежал по левую сторону от меня, я выкатился и сыграл очень агрессивно, потому что я знал, насколько хорош его бросок и что он любит бросать, когда перед ним защитники. Но при счёте 5:1 он, вероятно, захотел сыграть более креативно в этой ситуации. Это не было выходом один на один, из-за чего ему не нужно было играть умно. Он мог попробовать что-то более безумное», — приводит слова Буше YouTube-канал Sportsnet.

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