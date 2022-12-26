Крикунов: Илья Воробьёв сделал правильно, что пригласил Бурмистрова

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов оценил подписание нападающего Александра Бурмистрова магнитогорским «Металлургом».

«У нас сейчас дефицит российских центров. Илья Воробьёв всё сделал правильно, что пригласил Александра Бурмистрова в свою команду. Это верный ход. Давно говорили, что Сашка туда перейдёт. Правильное решение, он поможет», — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, 23 декабря 2022 года «Металлург» объявил о подписании контракта с Бурмистровым, который до этого играл за «Ак Барс».

В нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ 31-летний нападающий принял участие в 26 встречах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи, суммарно записав на свой счёт три очка.