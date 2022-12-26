Крикунов: Илья Воробьёв сделал правильно, что пригласил Бурмистрова
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Заслуженный тренер России Владимир Крикунов оценил подписание нападающего Александра Бурмистрова магнитогорским «Металлургом».
«У нас сейчас дефицит российских центров. Илья Воробьёв всё сделал правильно, что пригласил Александра Бурмистрова в свою команду. Это верный ход. Давно говорили, что Сашка туда перейдёт. Правильное решение, он поможет», — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Напомним, 23 декабря 2022 года «Металлург» объявил о подписании контракта с Бурмистровым, который до этого играл за «Ак Барс».
В нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ 31-летний нападающий принял участие в 26 встречах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи, суммарно записав на свой счёт три очка.
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